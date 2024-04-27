حالة الطقس اليوم.. أجواء حارة نهارا وتوقعات بسقوط أمطار في عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت، موضحة أن الأجواء ستكون حارة نهارًا على الأنحاء كافة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد، تصل إلى حد السيول أحيانا.

رياح وأمطار على عدة مناطق

وأضافت الأرصاد الجوية، أن عدة مناطق جنوبية شهدت أمس رياحا محملة بالأتربة أدت إلى انخفاض كبير في الرؤية الأفقية وصلت إلى 200 متر على أسوان.

كما شهدت المدن المطلة على البحر الأحمر سقوط أمطار متفاوتة الشدة، واستمرت على سيناء خلال ساعات الليل، ما تسبب في انخفاض درجات الحرارة بعدة مدن، حيث سجلت القاهرة 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم السبت

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت وفق بيان هيئة الأرصاد ما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.