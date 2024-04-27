عبد الحميد يٌحيى موهبة الغناء في الـ70 من عمره.. عاصر نجاة الصغيرة وسعاد حسني

تربى في عائلة فنية جعلته موهوبًا بالفطرة، يهوى العزف والغناء يمتلك صوتًا عذبا، عاصر نجاة الصغيرة وسعاد حسني والتقى بهما وهو صغير، ليكن لذلك أثر كبير على موهبته، لكن الانشغال بالعمل الأكاديمي أجل انطلاق الدكتور عبد الحميد يحيى صاحب الـ77 عامًا، لتحقيق حلمه، ليرى أن «من لا هٌواية له لا هوية له».

أٌمسيات فنية يقضي بها أغلب وقته، يٌدندن تارة ويلتقط العود ليعزف عليه تارة أخرى، صوت لا يخلو من حلاوة النطق وسلاسة الألفاظ، والنطق الصحيح للكلمات، فقد حفظ «عبد الحميد» القرآن الكريم كاملًا منذ نعومة أظافره، ليكن لذلك تأثير كبير على صقل موهبته: «ختمت القرآن الكريم مبكرًا، وكان لذلك عامل كبير في تعلم أساسيات النطق ومخارج الألفاظ، أنا معايا دكتوارة في إدارة الأعمال، وأستاذ الإدارة في جهاز المركزي للتنظيم والإدارة جامعة حلون، لكن بحب العزف والغناء من صغري وقررت أكرس ليه بعض الوقت» بحسب حديثه لـ«الوطن».

موهبة عبد الحميد في الـ77 من عمره

ينتمي عبد الحميد، إلى العائلة الفنية «كروان» التي يرجع أصلها إلى بولاق، إلاً أنه تربى ونشأ في منطقة باب الشعرية بالقاهرة، ويمتلك موهبة الغناء،: «أحببت الغناء على يد خالي عازف الكمان، الذي كانت تجمعه علاقة نسب تجمعه مع الموسيقار الكبير عطية شرارة، وخالي كان الصديق الشخصي لشقيق المطربة نجاة الصغيرة عز الدين حسني، فكانت سعاد حسني ونجاة الصغيرة وأخوهم بيجوا عندنا البيت، بيقضوا عندنا يوم الجمعة كامل، فخالي كان على الكمانجا وعز الدين على الكمانجا ونجاة الصغيرة كانت بتغني».

ليكمل «عبد الحميد» حديثه حول نشأته الفنية، فقد نشأ في ذلك الجو لتتعلق آذنه بالغناء والموسيقى، إلا أن مال للعود ورغب في احترافه: «والدي رحمه الله كان مهندس، وقرر تأجيل العزف، لحين التخرج من كلية وبالفعل تطرقت للعزف بعد التخرج من الجامعة، وبالفعل اشتريت عودا صغيرا وبدأت أتعلم عليه والكلام ده كان سنة 1970».

وتابع: «بعدها الوظيفة والعمل كانا سببا في عدم انتشار الموهبة، وفي سنة 2006 خرجت على المعاش ومن وقتها بدأت الانطلاقة في ذلك المجال العزف والغناء، وكان لي صالون يًسمى ملتقى الصفوة الثقافي، الذي يعقد شهريًا ويحضره أذواق ومواهب شبابية من مختلف الأعمار».

أشاد بالموهبة على منصات السوشيال ميديا

انتشر فيديو على منصات السوشيال حظى إعجاب رواده، الذين تفاجئوا بتلك الموهبة، لكنهم لم يعرفوا من صاحب ذلك الصوت العذب، فهو الدكتور عبد الحميد، الذي تفاجأ بتلك الإشادات الإيجابية.

«الفيديو كان صدفة وكان معايا عازف العود المهندس محمد سامي هو وموهبة كبيرة وجميلة، وكنا بندند سوا وقالي سمعني حاجة كده، فقلت جزءًا من أغنية كنت بتحلفلي أنك ليا للفنان محمد عبد الوهاب، وماكنتش متوقع الانتشار ده وبجد شكرًا لكل ذواقة الفن».