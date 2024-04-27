«بتاكل رنجة وبصل».. ياسمين عبدالعزيز تحتفل بشم النسيم مع «صاحبة السعادة»

تحلّ الفنانة ياسمين عبدالعزيز، يوم الاثنين والثلاثاء 6 و7 مايو المقبل، ضيفة على الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» على قناة «‏dmc».

ياسمين عبدالعزيز تكشف العديد من الأسرار

تتحدث «ياسمين» خلال اللقاء عن العديد من الكواليس والأسرار والحكايات التي لم تتطرق إليها من قبل وتفجر أكثر من مفاجأة خلال الحلقة، كما تحتفل على طريقتها الخاصة مع «صاحبة السعادة» بأعياد شم النسيم، إذ تأكلان خلال الحلقة «الرنجة والبصل» وتغني «ياسمين» عددًا من الأغاني التي ستكون مفاجأة لجمهورها، كما تعرض صورًا للمرة الأولى من مسيرتها الفنية والحياتية.

برنامج «صاحبة السعادة» من إنتاج قناة «dmc»، ويعرض يوما الاثنين والثلاثاء في تمام الحادية عشرة مساءً من كل أسبوع.