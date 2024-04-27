5 نصائح لمواجهة الطلاب ضغوطات الامتحانات.. روتين يومي سر التفوق

القلق والتوتر والضغوط النفسية غالبًا ما تكون هي الحفرة الأعمق التي يقع بها الطلاب خلال فترة الامتحانات، ما يجعلهم غير قادرين على مذاكرة دروسهم أو الاستمتاع بيومهم، أو حتى تحقيق التواصل الفعال مع الآخرين؛ لذا ولإعفاء الطلاب من هذه المشكلة، هناك عدة نصائح يمكن للوالدين والأبناء اتباعها خلال فترة الامتحانات للتخلص من الضغوط النفسية.

روتين يومي خلال فترة الامتحانات

وبحسب ما ورد في موقع «scholastic»، فإن فترة الامتحانات تتطلب روتينا يوميا معينا من الأهل والأبناء لاستثمار الوقت وتحقيق أكبر قدرة على مذاكرة الدروس وبالتالي تحقيق النجاح، ومن النصائح التي يمكن اتباعها لتطبيق هذا الروتين اليومي وزيادة قدرة الطلاب على التركيز ومذاكرة الدروس:

5 نصائح للتخلص من الضغوط النفسية خلال الامتحانات

1- تنظيم الوقت:

من أهم خطوات التغلب على ضغوطات الامتحانات هي تنظيم الوقت؛ إذ من خلال هذه الخطوة يتمكن الطالب من وضع خطة لتنظيم المهام اليومية والمواعيد، وبالتالي تحقيق أكبر استفادة من الوقت، وتجنب الشعور بالقلق والتوتر.

2- تهيئة الجو العام:

ولكي يتمكن الطالب من مضاعفة قدرته على التركيز ومذاكرة الدروس، يجب على الوالدين أولًا تهيئة الجو العام في المنزل من حوله، من خلال عدم إحداث أي ضوضاء وتجنب حدوث أي خلافات أسرية، لا سيما أمام الأبناء.

تسخير آليات التكنولوجيا

3- الاعتماد على التكنولوجيا:

ومع التطور التكنولوجي الكبير، بات في مقدور الطلاب استغلال هذا التطور في تسهيل مذاكرة دروسه أو ترتيب وقته في أقل وقت ممكن.

4- دعم الصحة الجسدية والنفسية:

إذ ينعكس الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية، بشكل مباشر على قدرة الطلاب في استيعاب المعلومات وتحصيل دروسهم.

5- الحصول على وقت للراحة والاسترخاء:

من المهم أن يحصل الطلاب على فترات راحة واسترخاء من وقت لآخر؛ إذ يساعدهم ذلك على تجديد طاقتهم الجسدية والنفسية، وبالتالي استيعاب قدر أكبر من المعلومات في وقت قليل.