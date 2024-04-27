7 أهداف لإنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية: تأمين معلومات الدولة
كتب:
محمد مجدي
06:12 م | السبت 27 أبريل 2024
جانب من مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1)
كشف المهندس عمرو فاروق، المسؤول عن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1)، أحد المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة، في تصريحات له اليوم، عن وجود 7 أهداف لإنشاء «المركز»، منها تحليل البيانات والمعلومات، واستخدام قواعد الذكاء الاصطناعي، كالآتي:
أهداف إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية
1- العمل على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كافة المستويات بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمـركز البيانات الحكومي بالعاصمة الإدارية.
2- استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحليل البيانات الحكومية.
مركز وطني موحد لبيانات التعافي من الكوارث
3- العمل كمـركز وطني موحد لبيانات التعافي من الكوارث .
4- توطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.
5- توفير كافة البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.
تحليل بيانات الجهات الحكومية
6- تحليل البيانات الضخمة للجهات الحكومية.
7- توفير الإدارة والتشغيل الذاتي، والحفاظ على الخصوصية المصرية كمشروعات الموانئ الذكية التي تساعد على تسهيل حركة الاستيراد والتصدير.