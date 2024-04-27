7 أهداف لإنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية: تأمين معلومات الدولة

كشف المهندس عمرو فاروق، المسؤول عن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1)، أحد المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة، في تصريحات له اليوم، عن وجود 7 أهداف لإنشاء «المركز»، منها تحليل البيانات والمعلومات، واستخدام قواعد الذكاء الاصطناعي، كالآتي:

أهداف إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

1- العمل على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كافة المستويات بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمـركز البيانات الحكومي بالعاصمة الإدارية.

2- استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحليل البيانات الحكومية.

مركز وطني موحد لبيانات التعافي من الكوارث

3- العمل كمـركز وطني موحد لبيانات التعافي من الكوارث .

4- توطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.

5- توفير كافة البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.

تحليل بيانات الجهات الحكومية

6- تحليل البيانات الضخمة للجهات الحكومية.

7- توفير الإدارة والتشغيل الذاتي، والحفاظ على الخصوصية المصرية كمشروعات الموانئ الذكية التي تساعد على تسهيل حركة الاستيراد والتصدير.