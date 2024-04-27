رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

7 أهداف لإنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية: تأمين معلومات الدولة

كتب:

محمد مجدي
06:12 م | السبت 27 أبريل 2024
جانب من مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1)

جانب من مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1)

كشف المهندس عمرو فاروق، المسؤول عن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1)، أحد المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة، في تصريحات له اليوم، عن وجود 7 أهداف لإنشاء «المركز»، منها تحليل البيانات والمعلومات، واستخدام قواعد الذكاء الاصطناعي، كالآتي:

أهداف إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

1- العمل على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كافة المستويات بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمـركز البيانات الحكومي بالعاصمة الإدارية.

2- استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحليل البيانات الحكومية.

مركز وطني موحد لبيانات التعافي من الكوارث

3- العمل كمـركز وطني موحد لبيانات التعافي من الكوارث .

4- توطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.

5- توفير كافة البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.

تحليل بيانات الجهات الحكومية

6- تحليل البيانات الضخمة للجهات الحكومية.

7- توفير الإدارة والتشغيل الذاتي، والحفاظ على الخصوصية المصرية كمشروعات الموانئ الذكية التي تساعد على تسهيل حركة الاستيراد والتصدير.

اقرأ المزيد:

«الوطن» في مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية: «عقل الدولة الإلكتروني»

مسؤول بمركز البيانات والحوسبة: توطين الذكاء الاصطناعي بالخدمات الحكومية

ميكنة الخدمات الصحية عبر «مركز البيانات والحوسبة»: منظومة إلكترونية للرعايات والحضانات

مسئول بمركز البيانات والحوسبة: نقدم للجهات الحكومية تحليلات تحسن الخدمات للمواطنين

مسئول بمركز البيانات والحوسبة: سنبرمج كاميرات الشوارع لإعطاء إنذار في الحوادث آليا

مسئول بمركز البيانات والحوسبة: سنسهم في زيادة الخدمات الحكومية للمواطن إلكترونيًّا

مشروع لتحويل القضايا الاقتصادية والمدنية لـ«محاكم ذكية» بواسطة مركز البيانات والحوسبة
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.