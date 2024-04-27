مسئول بمركز البيانات والحوسبة: سنسهم في زيادة الخدمات الحكومية للمواطن إلكترونيًّا

أكد المهندس محمد عيسوي، مسؤول مركز تطوير الاتصالات المتكاملة بمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1)، أحد المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة، أن المركز سيسهم في توسع الدولة لتقديم خدمات إلكترونية ورقمية للمواطن من منزله، ليحصل عليها بأعلى درجات الجودة بسهولة ويسر.

قواعد بيانات الجهات الحكومية

وأضاف «عيسوي» في تصريح لـ«الوطن»، أن عمل المركز يتعلق بقواعد بيانات الجهات الحكومية، والمتصلة بشكل أساسي بالخدمات اليومية المقدمة للمواطن المصري، ما يسهل على المواطن الحصول على الخدمة من أي مكان بكل سهولة ويسر.

ولفت إلى أن وظيفة المركز هي خدمة مشروعات التحول الرقمي من الأساس، ويوفر للجهات الحكومية استقبال بياناتها بشكل مؤمن وبكل سهولة ويسر.

تأهيل الكوادر البشرية

وشدد على أن الجهات المسئولة بالدولة عملت على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة في المركز على أعلى مستوى سواء داخل مصر أو خارجها ليكونوا على أعلى درجات التأهيل العلمي والعملي قبل العمل على أرض الواقع.

قدرات الكوادر البشرية

وأضاف أن تدريب الكوادر البشرية العاملة في المركز تم عبر تدريب أساسي ثم متقدم ثم احترافي ثم تطوير قدرات الكوادر البشرية، ليكونوا قادرين على العمل من مرحلة التصميم والتنفيذ والاختبار وتنزل المنتج للمستخدمين، موضحًا أن المركز استهدف التعاون مع الجهات الحكومية في الفترة القليلة الماضية.

وأوضح أن طلبات الجهات الحكومية فيها نوع من الخصوصية ومحتاجين تأمين عالي ونلبي احتياجاتهم بشكل دقيق ولازم يكون عندنا كوادر مؤهلة لتقليل الوقت والجهد وتقديم الدعم الفني بشكل احترافي.