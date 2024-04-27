تستمر لمدة 6 أيام.. ظاهرة تضرب المحافظات حتى الجمعة 3 مايو ماذا يحدث ؟

تتعرض المحافظات الأيام المقبلة إلى طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل إلى البرودة ليلا على مختلف المحافظات، مع تأثير ظاهرة جوية تستمر لمدة 6 أيام حتى الجمعة 3 مايو، جاء ذلك طبقاً للبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات تشهد تأثير ظاهرة الرياح تبدأ خلال الساعات القادمة في جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد، على أن تشهد المحافظات فرص سقوط أمطار رعدية.

وتنشط الرياح يوم الاثنين 29 أبريل على محافظات السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويستمر نشاط الرياح حتى الجمعة 3 مايو على محافظات السواحل الشمالية أيضا.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن تلك الظواهر الجوية.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 30 أبريل

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة

درجات الحرارة يوم الأربعاء 1 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة

درجات الحرارة يوم الخميس 2 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة

درجات الحرارة يوم الجمعة 3 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة