تراجع أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 20-4-2024 في سوق العبور

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت 20-4-2024، حالة من التراجع، خلال التعاملات الصباحية، حيث يتراوح سعر الطماطم من 3.5 إلى 5 جنيهات، بانخفاض بلغ جنيه ونصف. وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الخضروات والفاكهة، وفقًا للموقع الإلكتروني الخاص ببوابة سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضروات اليوم

- يتراوح سعر الطماطم من 3.5 إلى 5 جنيهات.

- يتراوح سعر البطاطس من 5 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر البصل من 8 إلى 22 جنيها.

- يتراوح سعر الكوسة من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 3 إلى 4 جنيهات.

- يتراوح سعر الفاصوليا من 3 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان البلدي من 2 إلى 5 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان الرومي من 3 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 3 إلى 6 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل رومي البلدي من 5 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 5 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 4 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفـل حامـي صـوب من 15 إلى 20 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل ألوان من 21 إلى 25 جنيها.

- يتراوح سعر الملوخية من 5 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الخيار صوب من 3 إلى 5 جنيهات.

- يتراوح سعر الخيار بلدي 3 من إلى 5 جنيهات.

- يتراوح سعر القلقاس من 19 إلى 21 جنيها.

- يتراوح سعر البطاطا من 12 إلى 4 جنيهات.

- يتراوح سعر الثوم من 20 إلى 30 جنيها.

- يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 3 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر البرتقال «أبو صرة» من 11 إلى 19 جنيها.

- يتراوح سعر اليوسفي من 3.5 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر الجريب فروت سعر 5 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الليمون الحلو من 16 إلى 24 جنيها.

- يتراوح سعر الليمون البلدي من 16 إلى 24 جنيها.

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

- يبلغ سعر العنب المستورد الأسود 90 جنيها.

- يتراوح سعر البلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها.

- يتراوح سعر الجوافة من 9 إلى 17 جنيها.

- يتراوح سعر الرمان من 10 إلى 20 جنيها.