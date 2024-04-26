Bubble Tea.. طريقة عمل البوبا تي في المنزل زي الكافيهات الشهيرة

مشروب البوبا تي (Bubble Tea) مشروب شهير ينتمي إلى التراث التايواني، وهو مشروب مثلج ومنعش، ويتميز بكريمته الناعمة والمذاق الحلو، ويتكون من عدة عناصر رئيسية:

الشاي

يستخدم الشاي الأسود أو الشاي الأخضر كقاعدة لمشروب البوبا تي، ثم يتم تحضير الشاي وتبريده قبل خلطه مع المكونات الأخر

الحليب

يضاف الحليب إلى الشاي لإعطاء المشروب نكهة كريمية وغنية، ويمكن استخدام الحليب العادي أو حتى حليب الصويا كبديل.

الحليب المحلي

يضاف الحليب المحلى (مثل الحليب المكثف المحلى) لإضافة نكهة إلى المشروب. يمكن تعديل كمية الحليب المحلى حسب الذوق الشخصي.

الثلج

يضاف الثلج لتبريد المشروب وجعله منعشًا ومناسبًا لفصل الصيف.

كرات البوبا (Tapioca Pearls)

كرات البوبا جزء رئيسي من مشروب البوبا تي، وتُصنع كرات البوبا من الجيلاتين، أو الجيلي

طريقة عمل البوبا تي

المكونات:

- للشاي:

2-3 ملاعق كبيرة من الشاي الأسود (يفضل استخدام شاي تايواني للحصول على النكهة المناسبة)

4 أكواب من الماء المغلي

- للسيروب:

1 كوب من السكر

1 كوب من الماء

- للحليب المحلى:

1 كوب من الحليب

2-3 ملاعق كبيرة من الحليب المكثف المحلى

الثلج (اختياري)

كرات البوبا

أنواع أخرى من الحليب المحلى (اختياري)

طريقة عمل البوبا تي

قم بتحضير الشاي الأسود عن طريق وضع الشاي في إبريق وصب الماء المغلي.

اتركه ليغلي لمدة 5-10 دقائق.

أثناء ذلك، قم بتحضير السيروب عن طريق خلط السكر والماء في وعاء صغير على نار متوسطة، حتى يذوب السكر تمامًا ويتكون سيروب شفاف.

اتركه جانبًا ليبرد.

في وعاء آخر، قم بخلط الحليب مع الحليب المكثف المحلى.

يمكنك ضبط كمية الحليب المكثف حسب الذوق.

قم بتجميع البوبا تي في الأكواب عن طريق وضع كمية مناسبة من الثلج (إذا كنت تفضل)، ثم صب كمية من الشاي المحضر فوقه.

أضف كمية من الحليب المحلي فوق الشاي.

إضافة كمية من السيروب حسب الذوق.

أضف بعض كرات البوبا إلى الكوب.

قم بتقديم البوبا تي واستمتع بالمذاق الرائع والمنعش، تذوق المشروب اللذيذ واستمتع بتحضيره في المنزل.