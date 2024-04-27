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تاريخ عيد القيامة 2024.. كيف تحسب الكنيسة موعده كل عام؟

كتب:

مريم شريف
05:05 م | السبت 27 أبريل 2024
الاحتفال بعيد القيامة

الاحتفال بعيد القيامة

تحتفل الكنائس المصرية (الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليك، الأسقفية) بعيد القيامة المجيد يوم الأحد 5 مايو المقبل، وذلك بعد انقضاء فترة الصوم الكبير، والتي تصل إلى 55 يومًا، والذي بدأ من يوم الاثنين 11 مارس الماضي. 

تاريخ عيد القيامة 2024

ويصلي رؤساء الكنائس المصرية قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم السبت 4 مايو وسط حضور عدد من الشخصيات المهمة، والمسؤولين حيث يترأس البابا تواضروس القداس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة عدد من المطارنة والأساقفة وحضور الأقباط، وكذلك السريان الأرثوذكس والأقباط الكاثوليك حيث يصلي الأنبا إبراهيم إسحق القداس مساء السبت. 

فيما يترأس الدكتور اندريه، رئيس الطائفة الإنجيلية، الاحتفال بعيد القيامة ظهر يوم السبت 4 مايو بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور مندوب عن الرئيس وعدد من الفنانين والشخصيات العامة.

كيف تحسب الكنيسة تاريخ عيد القيامة  

لمعرفة موعد عيد القيامة في الشهر القبطي يتم تحديد بداية السنة القبطية، والتي توافق أول شهر برمودة، وبعد ذلك تحديد موعد ذبح خروف الفصح عند اليهود، ثم تحديد عيد القيامة بيوم الأحد الذي يليه مباشرة.

ويتم تحديد موعد يوم ذبح الخروف عند اليهود وفقاً للتقويم القمري الذي يعتمدون عليه في تحديد موعد عيد الفصح اليهودي.

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