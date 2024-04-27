الأنبا كاراس يحذر من استخدام تحية «هابي إيستر» في عيد القيامة: لا نعرف أصلها

نوه الأنبا كاراس، أسقف إيبارشية بنسلفانيا وتوابعها التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المسيحيين خلال الاحتفال بعيد القيامة المجيد من استخدام عبارة «هابي ايستر Happy Easter»، قائلًا: «رغم شيوع هذه التحية لا يوجد اتفاق على المعنى الأصلي لكلمة إيستر، والبعض لا يعرف معنى الكلمة، والبعض يفسرها أنها من اسم الإله عشتار إله الخصوبة عند الوثنيين، لذلك ارتبطت بالأرنب لأنه حيوان كثير التوالد في فترة قصيرة».

تحذير من التهنئة بعبارة «هابي إيستر»

وأضاف أسقف بنسلفانيا، في بيان، أن البعض قال إنها مشتقة من كلمة إيست أي الشرق لأن السيد المسيح أتى من المشرق، وهكذا لا يوجد اتفاق على إجابة واضحة قاطعة مقنعة، متابعًا: «للأسف نردد هذه التحية دون فهم أو وعي وننسى أن هذا العيد المجيد هو عيد قيامة السيد المسيح من بين الأموات ولذلك نسمية عيد القيامة المجيد».

عبارات التهنئة بعيد القيامة

وأوضح أن المسيحيين يتبادلون فرحة هذا العيد بتحية «إخرستوس أنستي.. آليثوس أنستي» وباللغة القبطية «بخرستوس أفطونف.. خين أو ميثمي أفطونف»، والتي تعني بالعربية «المسيح قام.. بالحقيقة قام»، طالباً من الأقباط الحرص على استخدام هذا التعبير الكنسي الأصيل الذي يحمل اسم السيد المسيح القائم، واسم عيد القيامة، بدلًا من عبارة : «هابي إيستر Happpy Easter»، مضيفاُ نحن المسيحون أبناء القيامة، أبناء النور، نؤمن ونبتهج ونفتخر بأن المسيح قام من بين الأموات منتصرًا على الموت، كاسرا شوكته في اليوم الثالث، ولا نردد تحية لا نعرف لها أصل وليس لها علاقة بقيامة المسيح.