«صيف وشتاء في يوم واحد».. السر وراء التغير المستمر في حالة الطقس

نشهد العديد من التغيرات الجوية، ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة؛ الأمر الذي أثار حالة من التساؤلات حول السبب وراء تغير حالة الطقس بصفة دورية، وكأن اليوم الواحد يحمل فصلين صيف وشتاء؛ الأمر الذي بات غريبًا على الكثيرين.

وكشف محمود القياتي خبير هيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أننا نشهد الفترة المقبلة نشاطا في حركة الرياح بداية من 28 إبريل وحتى 3 مايو المقبل، وهذا أمر طبيعي وراجع إلى اختلاف مصادر الكتل الهوائية خلال فترات زمنية قصيرة، ما يؤدي إلى نشاط نسبي في الرياح في معظم الأوقات يكون على مناطق من شمال الصعيد وشمال سيناء، ولا نشهد أي عواصف خلال الأسبوع الحالي، ولكن من المتوقع أن تحدث في أي وقت خلال فصل الربيع.

سر التغير في حالة الطقس المستمرة

أما بشأن التغير المستمر في درجات الحرارة، يرجع وفقًا لـ«القياتي» إلى طبيعة فصل الربيع، إلى جانب الفارق الكبير بين درجات الحراة الكبرى والصغرى، ليكن ذلك السبب الذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة صباحًا وانخفاضها ليلًا؛ الأمر الذي يستوجب التعامل معه بحذر تام.

وتشهد الساعات الأولى من طقس الغد أجواء حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلًا، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.