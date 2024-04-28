عاجل.. مفاجأة للزمالك في حالة الطقس بغانا خلال مباراة دريمز.. ظاهرة جوية تنتظر الأبيض

يحل الزمالك ضيفا على نظيره دريمز الغاني خلال ساعات، في إطار إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب بابا يارا، في تمام السابعة مساء اليوم الأحد، واختلاف الملاعب والأجواء ودرجات الحرارة، من الأمور التي تؤثر على لاعبي الفريق الضيف عادةً في قارة إفريقيا.

ومع ارتفاع درجات الحرارة في أغلب البلدان، مع استقبال فصلي الربيع والصيف، ينتاب القلق جماهير الزمالك بشأن درجات الحرارة في غانا، الدولة المستضيفة للمباراة، وأحوال الطقس.

مفاجأة في حالة الطقس بمباراة الزمالك بنصف نهائي الكونفدرالية

ووفقاً لما ذكره The weather channel، فإن طقس الأحد 28 أبريل في غانا، تصل درجة الحرارة فيه إلى 33 درجة مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيًا، ودرجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية، مع نشاط رياح جنوب غرب بسرعة تتراوح من 15 إلى 25 كم/ساعة.

ومن المقرر أن تصل درجة الرطوبة إلى 72%، وهو الأمر الذي قد يؤثر سلبا على لاعبي الزمالك.

ونجح الزمالك خلال مشواره في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بتصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد 16 نقطة، من خلال الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.