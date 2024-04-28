العودة في نفس اليوم.. تفاصيل قيام رحلة اليوم الواحد للاحتفال بشم النسيم

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل رحلة اليوم الواحد لقضاء شم النسيم بين أحضان الطبيعة، التي من المقرر أن تنطلق يوم 6 مايو، في تمام الساعة السابعة صباحا، من محطة القاهرة، والعودة من محطة سيدي جابر، الساعة السادسة مساءً في نفس اليوم.

محطات وقوف القطار

وعن محطات وقوف القطار، أكدت الهيئة، أنه يقف بمحطة بنها وطنطا وإيتاي البارود ودمنهور وسيدي جابر، موضحة أنه يجرى صيانة القطار بشكل جيد قبل انطلاق عمليات التشغيل، لتوفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

وأعلنت السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد 28 من أبريل الجاري، لما يجرى إنجازه من مشروعات قومية ترتبط بالهيئة والهيئات الأخرى من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط.

التأخيرات المتوقعة على خطوط السكة الحديد

وأكدت الهيئة أن التأخيرات على خط «القاهرة – الإسكندرية» تصل إلى 20 دقيقة، وعلى خط «القاهرة – أسيوط» تصل إلى 60 دقيقة، وعلى خط «أسيوط – أسوان» تصل إلى 80 دقيقة، وعلى خط «بنها – بورسعيد» 90 دقيقة، وعلى خط «طنطا – المنصورة – دمياط» 45 دقيقة، وعلى خط قليوب – شبين القناطر – الزقازيق – المنصورة» 45 دقيقة.