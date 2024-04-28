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احذر وضع حواجز في الطريق العام لحجز مكان لسيارتك.. «نهى الإسلام عنه»

كتب:

رؤى ممدوح
10:37 ص | الأحد 28 أبريل 2024
إزالة حواجز لركن السيارات - أرشيفية

إزالة حواجز لركن السيارات - أرشيفية

أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن وضع الحواجز أو الأحجار في الطريق العام لحجز أماكن لركن السيارات لا يجوز، ويأثم فاعله، لأنه يسبب ضررا وأذى للمسلمين وغيرهم من المارة، والضرر محرم.

وتابع مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية على بوابة الأزهر الشريف، «لو علم الذي يضع الحجر والحاجز في الطريق ما فاته من الخير ما أقدم على هذا العمل، حيث قال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في نعيم الجنة، في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي الناس» صحيح مسلم.

حكم إماطة الأذى عن الطريق

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»، وإماطة الأذى أي تنحيته وإبعاده، والمراد بالأذى كل ما يؤذي من حجر أو مدر أو شوك أو غيره.

وعن أبي برزة الأسلمي قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل أنتفع به، قال: «اعزل الأذى عن طريق المسلمين».

وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عرضت على أمتي بأعمالها حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها الأذى ينحى عن الطريق، ورأيت في سيئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن».

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «بينما رجل يمشي في طريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له».

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