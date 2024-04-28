حملات موسعة لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع في القاهرة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أنَّ العاصمة تشهد حاليًا حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية بمختلف الأحياء، لرفع الإشغالات ضمن خطة المحافظة لعودة الانضباط لشوارعها، وتحقيق السيولة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وفى سياق متصل، نفذت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الغربية برئاسة اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية بالتنسيق مع شرطة المرافق بحملات مكبرة لازالة الإشغالات بالشوارع.

اجراءات قانونية

أسفرت الحملات عن رفع إشغالات الكافيهات، والمطاعم، والمحال، والاكشاك، والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطىء، وإعادة الانضباط إلى الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تعليمات لرؤساء الأحياء

وكلف محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى بشكل مستمر ودوري للقضاء على كافة المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.