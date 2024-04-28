الكيس الواحد يستغرق ألف عام لتحلله.. 5 مخاطر كبيرة للمواد البلاستيكية

أصبحت المنتجات البلاستيكية شائعة جدًا في حياتنا المعاصرة، وبالرغم من دخولها في صناعة بعض اكسسورات الملابس مثل دبابيس الطرح الصغيرة، وفي صنع المعالق والشوك وأيادي السكاكين، كما تدخل في صناعة أجزاء بعض الأشياء الأكثر ضخامة مثل الطائرات، إلا أن مخاطرها على البيئة عديدة، وفي التقرير التالي نستعرض 5 أخطار للمواد البلاستيكية، وفقاً لموقع «medium».

تطلق غازات سامة عند الحرق

عند حرق الأكياس البلاستيكية تنبعث منها بعض الروائح الكريهة التي قد تصيب الإنسان بالاختناق، كما ينبعث منها بعض الغازات السامة مثل غاز ثنائي الفينيل متعدد الكلور والديوكسينات والفيورانات والزئبق، وهي غازات لها أثر سلبي وخطورة كبيرة على صحة الإنسان والحيوان عند استنشاقها، وكذلك تمثل خطورة على البيئة.

تستغرق مئات السنين لكي تتحل

التخلص من المواد البلاستيكية لا يحدث بسهولة، فقد تستغرق 1000 عام لكي تتحل، مما يجعل محاولة التخلص منها عبء كبير على البيئة، ويعود ذلك إلى صناعتها في الأساس من المواد النفطية، إذ ايستخدم 4% من إنتاج النفط السنوي في العالم في صناعة البلاستيك.

ولأن بعض الاشخاص يجهلون التخلص منها بطريقة صحيحة، فيرمي أغلبهم هذه المواد في الشوارع بعشوائية، وتتسرب تلك الأكياس إلى المناطق الزراعية، وتُسرب أضرارها إلى النباتات، مما تعمل على نقل الأوساخ لجميع العناصر الغذائية الطبيعية.

ليست صديقة للبيئة

تصنع المنتجات البلاستيكية من مواد كثيرة ومتعددة، ومع ذلك فإن البلاستيك بعد تصنيعه لا يدوم كثيرا وكذلك محاولة التخلص منه تستغرق مدة طويلة، وبالرغم من ذلك فإنه لا غنى عن المنتجات البلاستيكية في حياتنا، إذ يجري إنتاج 500 مليار كيس سنويًا في جميع أنحاء العالم، وتنتج الهند وحدها 12 مليون طن من المواد النفطية المستخدمة في تصنيع البلاستيك.

مورد غير متجدد

إنتاج الاكياس البلاستيكية يشكل خطرا كبيرا على البيئة والغلاف الجوي كله عند حرقها وكذلك عند تصنيعها في الأساس، فيجب تصنيعها بالموارد النفطية، وهي الأهم والأغلى على كوكبنا، فلا يمكن زيادتها عن طريق تقليل استخدامها، فقد يستغرق إنتاج 100 مليون كيس بلاستيكي فقط، ما يقرب من 430 ألف برميل من النفط.