ياسمين عبد العزيز تفسد مفاجأة صاحبة السعادة.. ماذا فعلت؟

منذ نشر الفنانة والإعلامية إسعاد يونس صورة الفنانة ياسمين عبدالعزيز التي تحل ضيفة الحلقة المقبلة من برنامج صاحبة السعادة الذي يعرض على شاشة DMC، وتصدر اسمها حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ينتظرون موعد عرض الحلقة على أمل أن تتطرق ياسمين عبدالعزيز خلال الحلقة في الحديث عن أحمد العوضي الذي انفصلت عنه مؤخرًا.

ماذا فعلت ياسمين عبدالعزيز مع صاحبة السعادة؟

وكعادة إسعاد يونس في نشر صور ضيوفها من الخلف؛ نشرت صاحبة السعادة صورة ياسمين عبدالعزيز عبر صفحتها الرسمية «فيس بوك» بنفس الطريقة لتشويق الجمهور، وعلقت عليها قائلة: «ضيفتي في الحلقة اللي جاية يا ترى مين؟»، لتظهر ياسمين عبدالعزيز في تعليقات الصورة وتُفسد المفاجأة قائلة: «أنا».

ونشرت ياسمين عبدالعزيز بعض الصور عبر «إنستجرام» خلال استضافتها في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، إذ ظهرت «ياسمين» تأكل البصل الأخضر على طريقتها الخاصة وفي صورة غريبة غير التي اعتاد عليها الجمهور، وبجوارها إسعاد يونس تُمسك هي أيضًا عودًا من البصل الأخضر احتفالًا بشم النسيم، وعلقت «ياسمين» على الصورة قائلة: «أحلى من البصل مفيش».

وعقب نشر ياسمين عبدالعزيز بعض الصورة من الحلقة، حصدت آلاف الإعجابات وانهالت عليها التعليقات التي تنتظر موعد العرض، خاصة وأنّ ظهورها يعتبر الظهور الإعلامي الأول بعد أزمة انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، إذ كتب المتابعين تعليقًا على الصور: «دي مش حلقة الموسم دي حلقة كل المواسم»، «هشوف الحلقة مخصوص عشانك»، «أحلى حلقة وأحلى ياسمين مستنيينك»، «أحلى ياسمين كلنا مستنيين الحلقة دي من زمان مع صاحبة السعادة».

موعد عرض حلقة ياسمين عبدالعزيز مع صاحبة السعادة

ومن المقرر أن تُعرض حلقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» على قناة «‏dmc» يوم الاثنين والثلاثاء 6 و7 مايو المقبل، والبرنامج من إنتاج قناة «dmc»، ويعرض يوما الاثنين والثلاثاء في تمام الحادية عشرة مساءً من كل أسبوع.