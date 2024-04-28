رئيس «النواب» يدعو البحرين إلى زيادة الاستثمارات على أرض مصر

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم، في مقر المجلس، علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني.

العلاقات التاريخية المصرية

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، قوة ومتانة العلاقات التاريخية المصرية البحرينية القائمة على الأخوة والود والاحترام المتبادل، مشيرا إلى تمتع البلدين الشقيقين بالعديد من القواسم المُشتركة وتاريخ من التعاون والتنسيق المستمر خدمةً لصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية والإسلامية.

وسدد رئيس المجلس حرص مصر الكامل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، والبناء على الزخم الإيجابي للزيارة الأخيرة ل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين إلى مصر في إطار ما يجمعه مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي من علاقات أخوة وطيدة وتفاهم مُشترك.

استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي أوجه التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر حالياً، داعياً الجانب البحريني الشقيق إلى زيادة استثماراتهم في الاقتصاد المصري الواعد وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

واتصالا بالأوضاع الحالية في قطاع غزة، شدد رئيس مجلس النواب على موقف مصر الثابت والقاطع الرافض للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مؤكدا تكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل الوصول لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع، كما استعرض أيضاً جهود مصر في إنهاء الأزمة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

مملكة البحرين

من جانبه، أعرب علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الأخوة الوطيدة مع مص، مشيدا بما تشهده مسارات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة من زخم إيجابي في إطار علاقات أخوة قوية بين قيادتي البلدين الشقيقين، كما أشار إلى أنّ البحرين تعتبر مصر قلب العروبة ودائما ما تساند دورها الرائد في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.