شرط أساسي للتقديم في مسابقة «19 ألف معلم» لخريجي 12 كلية

يحتاج خريجو 12 كلية إلى الحصول على دبلوم تربوي من كلية التربية، للتقديم في مسابقة 19 ألف معلم التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل قليل، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الدبلوم التربوي «شرط أساسي» لخريجي الكليات للقبول في المسابقة، وإغفال هذا الشرط يعني رفض الطلب.

الكليات التي تحتاج التربوي قبل ممارسة التدريس

وترصد السطور التالية الكليات التي يحتاج خريجوها إلى الدبلوم التربوي عند تقدمهم لشغل وظيفة مدرس بالتربية والتعليم، كما حددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما يلي.

1- كلية الآداب.

2- كلية دار العلوم.

3- كلية الألسن.

4- كلية اللغات والترجمة.

5- كلية اللغة العربية «الشعبة العامة».

6- كلية الدراسات الإسلامية والعربية «شعبة اللغة العربية».

7- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة «الشعبة العامة».

8- كلية الدراسات الإنسانية.

9- كلية العلوم جميع التخصصات عدا «الفلك والأرصاد الجوية».

10- كلية الهندسة تخصص حاسبات.

11- كلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها.

12- كلية نظم المعلومات الإدارية «قسم نظم المعلومات الإدارية».

وأعلن الجهاز المركزي للتظيم والإدارة قبل قليل، مسابقة جديدة لنحو 19 ألف معلم مساعد لسد احتياجات وزارة التربية والتعليم في بعض التخصصات والصفوف الدراسية بالمدارس الحكومية.

وتهدف الدراسة بالدبلوم العام في التربية إلى إعداد الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى «خريجي كليات غير التربية» وما في مستواها تربويا، لتمكينهم من ممارسة مهنة التعليم بكفاءة في مختلف مجالات التربية.