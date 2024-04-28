 البابا تواضروس يصلي «أحد الشعانين» في الإسكندرية

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم، قداس أحد الشعانين في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل ببيت الكرمة بكينج مريوط في الإسكندرية.

ومن المقرر أن يصلي قداسة البابا صلوات البصخة المقدسة وقداس خميس العهد في عدد من الكنائس والأديرة، بينما يصلي صلوات الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

واحتفلت الكنائس المصرية «الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية، الأسقفية» اليوم بأحد السعف 2024، وهو أحد الأعياد السيدية الكبرى المرتبطة بالسيد بالمسيح.