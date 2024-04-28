«تصديري الحاصلات الزراعية»: نستطيع تحقيق 145 مليار دولار صادرات خلال 2030

أكد المهندس هيثم الهواري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو الجمعية المصرية الصينية لرجال الاعمال أن هدف تحقيق 145 مليار دولار صادرات مصرية خلال 2030 أمر يمكن تحقيقه إذا ما توافرت إرادة التنفيذ مع الرؤية المستقبلية للصادرات المصرية، وبالأخص فيما يتعلق بالصادرات الصناعية.

وقال الهواري إنه بنظرة سريعة للمقومات والموارد والامكانيات المتوفرة يمكن وضع أرقام أكثر طموحا تصل لأكثر من 200 مليار دولار لكن تنفيذ الخطط يواجه مشاكل على أرض الواقع، وهي مشكلة يمكن حلها من خلال إشراك مجتمع الأعمال في وضع محاور وآليات التنفيذ لضمان نجاح الوصول إلى الصادرات المستهدفة.

وأكّد أنَّ هناك آثار إيجابية متعددة إذا ما تحقق هذا الرقم كآثار إيجابية على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بصادرات السلع الصناعية التي تمثل محركًا فعّالا للنمو الاقتصادي لأي اقتصاد في العالم، بخلاف ما يمكن أن تقدمه الصادرات الصناعية من فوائد مباشرة للاقتصاد والمجتمع، خاصة تشغيل الأيدي العاملة وفتح فرص استثمارية وصناعات مغذية داعمة للمنتجات الصناعية المصدرة.

ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية الموجهة للتصدير

وطالب بضرورة وضع استراتيجية التصنيع للتصدير وضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية الموجهة للتصدير وعمل امتيازات ضريبية وجمركية علي المنتجات المصدرة، متابعا «نتطلع إلى تبني الحكومة لسياسة صناعية تتضمن محفزات ودراسات متعمقة للعوامل المؤثرة وعلاج التحديات والقضاء على العقبات التي تعرقل العملية الإنتاجية وإقرار حوافز تحقق انعكاسات إيجابية علي تنافسية القطاعات الإنتاجية».

مطالب لمساعدة المصدرين المصريين

وحدد الهواري 5 مطالب أساسية من الحكومة لمساعدة المصدرين المصريين تتضمن:

- تقديم الدعم المالي: يحتاج المصدرون المصريون إلى دعم مالي من الحكومة لتحسين قدرتهم على تحمل التكاليف وتوسيع نطاق تصدير منتجاتهم.

- توفير التسهيلات الجمركية: على الحكومة تقديم تسهيلات جمركية للمصدرين لتقليل التكاليف والإجراءات الإدارية المعقدة التي قد تعوق عملية التصدير.

- توفير البنية التحتية: على الحكومة استثمار في تطوير البنية التحتية اللازمة للتصدير، مثل موانئ وشبكات النقل، لضمان سلاسة وفاعلية عملية التصدير.

- تقديم التدريب والتطوير: يحتاج المصدرون إلى برامج تدريبية وتطويرية لزيادة كفاءتهم في مجال التصدير وفهم متطلبات الأسواق الخارجية.

- تشجيع التسويق والترويج: يجب على الحكومة دعم جهود التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية لزيادة فرص التصدير وزيادة قيمة الصادرات