محافظ الغربية يناقش مستجدات مشروع تنقية المياه بمصرف كوتشينر

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم اجتماعا مُوسعا لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنقية المياه بمصرف كوتشينر بالغربية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومٌراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها.

التحديات والمشكلات

كما ناقش الاجتماع الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، بحضور الدكتور عبدة محمدين نائب المدير التنفيذي لوحدة كوتشينر بوزارة التنمية المحلية، ونجوى العشيري السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، والمهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ ونائب المدير التنفيذي لوحدة كيتشنر بوزارة التنمية المحلية أعمال مصنع تدوير المخلفات بدفرة، مٌوجها بسرعة الانتهاء من توصيل مصدر مياه بقطر لا يقل عن 4 بوصه.

مصادر الكهرباء

كما ناقش أعمال المحطة الوسيطة بنشيل، مؤكدا توصيل مصدر كهرباء جهدا منخفض لأعمال الإنشاء، وجهد متوسط لأعمال التشغيل، بالإضافة إلى توصيل مصدر مياه بقطر لا يقل عن 4 بوصة، واختتم الاجتماع بمناقشة موقف الجراجات المٌخطط تأهيلها من خلال المشروع.