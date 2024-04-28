تحذيرات عاجلة لهذه الفئات من طقس الساعات المقبلة.. تجنبوا الخروج من المنزل

لا شك أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد في الأيام الأخيرة من شهر أبريل، قد يكون لها تأثيرات سلبية على بعض الفئات، في ظل المرور بحالات تقلبات الطقس، بداية من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، مرورًا بانخفاض مفاجئ يتبعه أمطار ورياح محملة بالأتربة.

وقدم الأطباء روشتة من أجل التعامل مع التقلبات الجوية الشديدة التي تشهدها الأيام المقبلة؟.

روشتة طبية للتعامل مع التقلبات الجوية في الساعات المقبلة

يبدو أن التقلبات الجوية المرتقبة ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، ستهدد العديد من الفئات المختلفة، لعل أبرزها كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، إلى جانب صغار السن أيضًا، وأصحاب المهن التي تعتمد على الوجود الميداني لساعات طويلة، إلى جانب سائقي المركبات، وذلك بحسب مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في حديثه لـ «الوطن».

هذه الفئات تواجه خطرًا زائدًا في التقلبات الجوية

وحذر «بدران» تلك الفئات من الخروج أثناء التقلبات الجوية العنيفة، خاصة المصاحبة للأمطاروالرياح المحملة بالرمال والأتربة، بالتأكيد على أن الخروج يكون عند الضرورة، مع اتخاذ بعض الإجراءات، لعل أبرزها الحصول على الأدوية الخاصة إذا كنت تعاني من أي أمراض مزمنة، إلى جانب ارتداء الملابس المناسبة لحالة الطقس، ففي حال الارتفاع لابد من ارتداء ملابس قطنية بلون فاتح من أجل تفادي تفاعلها مع الجلد أو التسبب في امتصاص أشعة الشمس، وفي حال الانخفاض والرياح يفضل ارتداء ملابس ثقيلة نسبيًا، من أجل تحقيق حالة من التوازن.

وبشكل عام ينصح بتجنب الأنشطة الخارجية قدر الإمكان، خاصة خلال فترات ذروة العواصف، إلى جانب ذلك تأمين المنازل والتهوية الجيدة خلال فترة الصباح وتفادي الرياح الشديدة والأمطار خلال المساء من خلال غلق النوافذ وعدم التعرض إلى الأتربة.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة غد الاثنين إلى 30 درجة، على أن تعود للانخفاض مساء إلى 17 درجة.