التخصصات المطلوبة للتقديم في ‎وظيفة معلم مساعد محافظة القليوبية

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التخصصات المطلوبة للتقدم في ‎وظيفه معلم مساعد بمحافظة القليوبية، ضمن مسابقة لشغل 18886 وظيفة معلم مساعد معلم مادة بوزارة التربية والتعليم، المقرر فتح باب التقدم لها 14 مايو المقبل، وجرى تخصيص تخصصين لأبناء المحافظة بها

تستعرض «الوطن» التخصصات المطلوبة ‎لوظيفه معلم مساعد محافظة القليوبية التي حددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في وظيفة معلم مساعد على مستوى الجمهورية معلم مادة للصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية والرياضيات، والعلوم والدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لـ«الوطن» أنه من المقرر وفقا لبيان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فتح الباب على مستوى الجمهورية من 14 إلى 27 مايو المقبل، على موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا

شروط التقديم في ‎وظيفه معلم مساعد بالقليوبية

أشار محافظ الإقليم إلى أن الشروط المطلوبة ‎لوظيفه معلم مساعد في محافظة القليوبية هي مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، حيث وضع الجهاز الشروط اللازمة للتقدم كالتالي :

-أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً، في تاريخ نشر الإعلان.

- الحصول على مؤهل عالٍ تربوي، والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.

- أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبول فأعلى.

- اجتياز الاختبارات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

- اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتاز الاختبارات والتدريبات المطلوبة.

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

- سداد مبلغ مقداره 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بنك القاهرة والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم والرقم القومى والوظيفة المتقدم عليها.

خريطة الخريجين ضمن التخصصات المطلوبة ‎وظيفه معلم مساعد

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حدد خريطة الخريجين ضمن التخصصات المطلوبة ‎وظيفه معلم مساعد كالتالي ::

- أن يكون المتقدم خريج إحدى الكليات الآتية:

أولا: كليات لا تتطلب الحصول على دبلوم تربوي:

- كلية التربية أساسي وعام وخاصة وأزهر

- كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل والبرنامج التربوي جامعة الزقازيق

- كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة بني سويف

- كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء

- كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر شعبة التربية

- التربية النوعية شعبة تكنولوجيا التعليم تخصص حاسب آلي وشعبة إعداد معلم الحاسب الآلي

أضاف أن يجب على المتقدم خريج أحد الشعب والأقسام والتخصصات المطلوبة، وأن يكون التقدم فقط على المادة المتوافقة مع التخصص الثابت بالمؤهل.