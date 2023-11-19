62 وظيفة جديدة بمديرية العمل في القليوبية.. إليك التفاصيل والشروط

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية توفير 62 وظيفة جديدة للراغبين في العمل بالقطاع الخاص ضمن الجزء الثاني بنشرة التوظيف الأخيرة حيث سبق وأعلنت للمديرية عن 59 وظيفة أخرى منذ عدة ساعات ضمن النشرة القومية للتوظيف لوزارة العمل في إطار خطة الدولة؛ لمواجهة البطالة حيث بدأت المديرية اعتبارا من اليوم في استقبال طلبات راغبي العمل في كل الوظائف المعلن عنها بإجمالي 121 فرصة لترشحيهم للعمل في كل الوظائف المعلن عنها.

تستعرض «الوطن» وظائف الجزء الثاني من وظائف مديرية العمل بالقليوبية والرواتب الخاصة بها والتخصصات والشروط وأماكن العمل والمقابلات.

وظائف الجزء الثاني من نشرة التوظيف بمديرية العمل

أوضح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، لـ«الوطن»، أنّ وظائف الجزء الثاني من نشرة التوظيف بمديرية العمل بالقليوبية بدء اليوم فتح باب التقدم لها وعددها 62 وظيفة بإجمالي 121 وظيفة للجزءين الأول والتاني، مشيرًا إلى أنّ وظائف الجزء التاني كالتالي:

- مدرسة المستقبل حوض الساحل خلف فيلا النمكى الخصوص - القليوبية وتطلب 15 وظيفة، وهي:

5 مدرسين لغة عربية

5 مدرسين لغة إنجليزية

5 مدرسين رياضيات

الشروط: مؤهل عالٍ

السن: 22 - 45 سنة

الراتب: بحسب المقابلة

- شركة سهم للتصنيع العبور الحي 8

5 فني لحام نصف أتوماتيك

10 برادات ترکیبات

5 فنيين ترميل

الشروط: مؤهل متوسط - خبرة 3 سنوات

السن : 25 - 45 سنة

الراتب بحسب المقابلة.

الاتحاد للالومنيوم - يوني تال المنطقة الصناعية ب، ج قطعة 3 بلوك 27006 العبور - القليوبية.

5 عمال تشغيل مكبس معادن

15 عامل تغليف

5 عمال تحميل «تباع»

الشروط: مؤهل متوسط - دون

السن: 30:25 سنة

الراتب: حسب المقابلة

- الكندية لصناعة الإسفنج

قطعة 11 بلوك 22006 المنطقة الصناعية

الثانية ب، ج العبور - القليوبية

2 عامل إنتاج

5 عمال خدمات

الشروط: مؤهل متوسط - دون حسب المهنة

السن: 23 سنة

الراتب: 3000 جنيه

طرق التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية

أشار محافظ القليوبية إلى أنّه على من يرغب في شغل الوظائف المتاحة من خلال النشرة القومية للتشغيل عليه بالتوجه إلى:

- وزارة العمل العنوان: 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر.

- المديريات التابعة للوزارة - مكاتب العمل التابعة للمديربات.

- مقر مديرية العمل ببنها مجمع المصالح بديوان المحافظة بنها كورنيش النيل ببنها ومكاتب العمل التابعة للمديرية.

- الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة من هنا.

أضاف أن الوظائف تأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لرعاية وتدريب وتشغيل الشباب في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة حيث تستقبل مديرية العمل بالمحافظة طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص بجانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.