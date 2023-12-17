استحداث وظيفة رئيس قسم الطب الوقائي بمستشفيات القليوبية

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استحداث وظيفة جديدة داخل مستشفيات المديرية من خلال تكليف أحد الأطباء كرئيساً للطب الوقائي داخل المستشفى لمتابعة الأعمال الوقائية، على أن يكون على قدر من الاهتمام بكافة الأعمال الوقائية، مشيرا إلى أنه سيتم تأهيل المُكلف بالوظيفة من خلال دورات تدريبية مكثفة استعدادا لمتابعة الأعمال الوقائية داخل كل مستشفى مع ضرورة اتباع البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع اللقاحات والأمصال داخل المستشفيات لتقليل الهدر.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية الدوري مع مديري المستشفيات بحضور مديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية.

أهمية التواصل المباشر

وخلال الاجتماع، أكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أهمية التواصل المباشر بينه وبين مديري المستشفيات بصفة مستمرة من خلال هذه الاجتماعات الدورية، لعرض المشكلات التي تُواجههم والوقوف على أي تحديات والعمل على حلها فوراً.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه على استعداد دائم وتام للتواصل مع كافة مديري الإدارات الفنية بالمديرية ومديري المستشفيات على مدار اليوم، من أجل صالح العمل وللتغلب على أي تحديات داخل المنظومة الصحية.

وذكر أنه من أهم أولوياته هو التوسع في اعتماد جميع التخصصات الطبية في الزمالة المصرية داخل المستشفيات ذات الطابع الخاص، كمستشفى القناطر الخيرية، وأبو المنجا المركزي، ومستشفى شبين القناطر مما يساعد علي توافر أعضاء هيئة التدريس بهذه المستشفيات، وبالتالي دخول تلك المستشفيات في مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار، مما يُساهم في تقليل مدة الانتظار للحالات التي تحتاج إلى جراحات متخصصة وتحسين الموارد الاقتصادية لتلك المستشفيات ما ينعكس على الخدمات الطبية المقدمة بها.

مناقشة توفير المستلزمات الطبية من خلال مستشفى شبين القناطر

كما تمت مناقشة توفير المستلزمات الطبية من خلال مستشفى شبين القناطر عن طريق عملية الشراء بالأمر المباشر وسد أي عجز بالمستلزمات الطبية بجميع مستشفيات المحافظة.

وأمهل وكيل الوزارة مديري المستشفيات مدة 3 أيام لعمل حصر بجميع أعطال الأجهزة الطبية وتحديد الأجهزة التي لديها الأولوية للإصلاح وتكهين الأجهزة التي لا جدوي منها وغير قابلة للإصلاح، التي تجاوزت عمرها الافتراضي، مشددا على ضرورة الاستغلال الكامل والأمثل لأسرة العناية المركزة بالمستشفيات، لمحاولة تقليل عدد ساعات الانتظار للحالات التي تحتاج إلى رعايات.

أكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع ضرورة سرعة الاستجابة من مديري المستشفيات والرد على أي متطلبات سواء كان عبر الهاتف أو بشكل ورقي.