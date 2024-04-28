ملعقة واحدة منه عند قلي البطاطس.. «مش هتشرب زيت تاني»

البطاطس المقلية من ألذ وأشهي الوصفات، التي يعشقها الكبار والصغار، وتحتاج إلى كمية وفيرة من الزيت، الأمر الذي يشكل مشكلة لربات المنزل، وتحتاج إلى حيلة أو طريقة بسيطة لقلي البطاطس، دون شرب كمية كبيرة من الزيت، والذي قد يبدو أمرا صعبًا، إلا أن هناك حلا قدمته صفحة مطبخ أسماء فايز على يوتيوب.

ملعقة واحدة على البطاطس مش هتشرب زيت تاني

يمكنك قلي البطاطس لتصبح مقرمشة ولذيذة، دون أن تشرب كمية كبيرة من الزيت، الأمر الذي لا يحتاج سوى إضافة ملعقة كبيرة من النشا ونصف ملعقة من البيكنج بودرعلى نصف كيلو من البطاطس، الأمر الذي يساعد في أن تصبح البطاطس جامدة ولا تشرب كمية كبيرة من الزيت، ويمكن استعراض خطوات تحضيرها فيما يلي:

تقطع البطاطس إلى أصابع متساوية.

نحضر إناء ونضعه على النار، ونضع به كمية من الماء مع القليل من الملح ثم نضيف إليهم البطاطس المقطعة.

نتركها تغلي إلى أن تصبح نصف سوى.

بعدها نخرج البطاطس وتوضع في طبق التقديم بعد تصفيتها من الماء.

تضاف ملعقة كبيرة من النشا ونصف ملعقة من البيكنج بودر.

يتم تقليب المكونات معًا جيدًا.

توضع طاسة على الناء بها قليل من الزيت.

تضاف كمية البطاطس إلى الزيت بعد أن يسخن قليلًا.

حتى تأخذ البطاطس اللون الذهبي يتم تقليبها ليوزع اللون على كافة الجوانب.

تخرج البطاطس على طبق التقديم ويمكن تزييينها بالكاتشب أو تقديمها في سندوتشات.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة مثل المطاعم

1 كيلوجرام بطاطس مقطعة أصابع.

3 ملعقة كبيرة خل.

ملح حسب الذوق.

فلفل أسود حسب الذوق.

كوب و 1/2 زيت للتحمير.

خطوات عمل البطاطس المقرمشة مثل المحلات

تقطع البطاطس صوابع.

توضع البطاطس في وعاء ويضاف اليها الماء الخل وملح حسب الرغبة وتنقع.

يسخن الزيت في مقلاة على النار، ثم توضع البطاطا بعد تصفيتها من ماء النقع وتترك في الزيت مع التقليب لتنضج نصف استواء.