التخصصات المطلوبة للتقديم في ‎وظيفة معلم مساعد بمحافظة الدقهلية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توفير عدد من التخصصات المطلوبة للتقدم في ‎وظيفة معلم مساعد بمحافظة الدقهلية من قبل وزارة التربية والتعليم، وحدد عددا من الشروط من أجل القبول في مختلف التخصصات المتاحة التي جاءت ضمن مسابقة 18 ألف وظيفة خالية.

التخصصات المطلوبة للتقديم في وظيفة معلم مساعد

وأكد الجهاز أنه يتم فتح باب التقديم في التخصصات المطلوبة للتقديم في وظيفة معلم مساعد في الدقهلية يوم 14 مايو المقبل، لمختلف التخصصات وهي:

- معلم مساعد في اللغة العربية

- معلم مساعد في اللغة الإنجليزية

- معلم مساعد في الرياضيات

- معلم مساعد في العلوم

- معلم مساعد في الدراسات الاجتماعية

- معلم مساعد في الحاسب الآلي

شروط التقديم في التخصصات المطلوبة بالدقهلية

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون حسن السمعة والسلوك.

- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

- أن يكون سن المتقدم أقل من 40 عاما.

-أن يكون حاصل على مؤهل عالٍ تربوي، والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.

- التقدير العام مقبول فأعلى

- اجتياز الاختبارات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

- اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتاز الاختبارات والتدريبات المطلوبة.

- التقديم بالرقم القومي في محافظة الدقهلية