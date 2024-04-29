مصطفى عمار: الدولة خلال 2024 تضع على عاتقها فكرة التفكير في المستقبل

أكد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، أن هناك رسائل مهمة في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية، حول موقع مصر المتميز والذي يستخدم لمرور كابلات بحرية عالمية، مشددًا على أنها نقطة مهمة ولم يفكر فيها أي شخص في الأوقات السابقة.

وأوضح «عمار»، مقدم برنامج «بين السطور»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»، أن هناك رسائل عديدة في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبرزها أن الدولة المصرية في 2024 تضع على عاتقها فكرة التفكير في المستقبل، متابعًا: «أصوات كتير كانت بتقول مش وقته ولكن تأكدنا أن مصر تعمل بشكل جيد».

وتابع أن مصر تعمل بخطوات واسعة نحو مستقبل أفضل بتخطيط وفكر ودراسة جيدة لكي يحصد المواطن المصري والشعب المصري السنوات المقبلة ما صنعه وتحقيق الإنجازات الكبيرة وحجم التحديات الكبيرة التي مررنا بها لكي نصل لدولة شامخة.