انخفاض طفيف في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الاثنين

انخفاض طفيف شهدته أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاثنين 29-4-2024، استكمالًا لحالة الهبوط الواضح التي حدثت في القطاع خلال الأيام الماضية، وفي السطور التالية نرصد تطورات السوق.

أسعار الفراخ اليوم في الأسواق

وصل سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة ما بين 73 لـ76 جنيها، حيث كانت أمس ما بين 74 إلى 76.

سعر الفراخ الساسو بين 89 و88 جنيهًا.

كتكوت أبيض تسليم المزرعة 32 جنيهًا.

كتكوت ساسو يسجل تسليم أرض المزرعة 18 جنيهًا.

فراخ أمهات بيضاء تسليم أرض المزرعة بين 75 إلى 76 جنيها.

من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن الفترة الحالية ما بين عيد الفطر وعيد الأضحى تعد «فترة ميتة» وفيها لا ينشط حركة بيع وشراء الدواجن بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، والذي يكثر فيه الشراء.

التراجع يحدث كل عام

وأضاف «السيد» في تصريح لـ«الوطن»، أن التراجع في أسعار الدواجن يعد طبيعيا ويحدث كل عام في تلك الفترة بالذات، لافتا إلى أن السوق بات به الكثير من المنتج، غير أن أسعار البيض لا تزال مرتفعه نسبيا حتى الآن.