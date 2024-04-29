«انتفاخ القدمين».. استشاري صحة عامة يكشف آثار التعرض لأشعة الشمس طويلا

وجه الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، عدة نصائح للمواطنين حول كيفية الحماية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري في فصل الصيف، قائلا إن المواطنين الأكثر عرضة لضربات الشمس هم الذين يعملون تحت أشعة الشمس بشكل مباشر كرجال المرور، والعمال على الكباري والعمال في الأفران، والمزارعين.

تجنب التعرض للشمس في تلك الساعات

وأضاف «حتة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف وأية جمال الدين، عبر فضائية «DMC»، أن درجات الحرارة ترتفع للغاية في الفترة من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا، والتعرض للشمس في تلك الفترة قد يؤدي إلى 3 أمور، الأول يتمثل في التأثير على الجلد، فمن الممكن إصابته بإجزيما أو إحمرار والتهابات شديدة أو ما يُعرف بـ«الحمونيل»، الذي ينتج من تكون الأتربة مع العرق على الجلد.

وتابع، أن الأمر الثاني الذي يمكن أن ينتج عن التعرض المباشر لأشعة الشمس يتمثل في تكون المياه تحت الجلد وبالتالي انتفاخ القدمين نتجية فقدان السوائل في الجسم دون تعويض، أما الأمر الثالث هو انقباض في بعض العضلات مثلما يحدث للاعبي كرة القدم، مشيرا إلى أن التعرض للشمس قد يؤثر على وعي وتركيز الإنسان، وبالتالي حدوث الإغماء.

توجيهات عند التعرض المباشر لأشعة الشمس

وأكد، على أهمية غطاء الرأس في حالة التعرض الطويل لأشعة الشمس وشرب المياه بكميات كبيرة لتعويض الفاقد منها، موضحا أن الإجهاد الحراري نوعين، إحداهما نتيجة قلة كميات المياه في الجسم، والآخر بسبب قلة الطعام الجسم.