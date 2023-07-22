10 نصائح للوقاية من ضربات الشمس.. توجه لأقرب مستشفى في هذه الحالة

يشغل المواطنون بالهم بموعد انتهاء الموجه الحارة بسبب طول مدتها وشدة حرارتها التي أرقتهم، ونظرا لأن أداء الكثير من الأعمال وطلب الرزق يكون في ذروة الموجة الحارة تستعرض «الوطن» 10 نصائح للوقاية من ضربات الشمس.

ونظرا لأن الكثيرين يتعرضون للإعياء والأمراض نتيجة الطقس السيئ والارتفاع الشديد في درجات الحرارة، فقد وجهت وزارة الصحة 10 نصائح للوقاية من ضربات الشمس فضلاً عن توعية المواطنين وتعريفهم بأعراضها للتمكن من علاجها سريعا.

10 نصائح للوقاية من ضربات الشمس

وجاءت نصائح الوقاية من ضربة الشمس على النحو التالي:

- عدم التواجد في أماكن سيئة التهوية.

- الإقلال من المشي في الشمس.

- ارتداء الملابس القطنية الواسعة بألوان فاتحة.

- استعمال الشمسية أو القبعات لعدم التعرض المباشر للشمس.

- المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة يجب عدم التعرض للشمس فهم أكثر تعرضاً للإصابة بها.

- الإكثار من شرب الماء والسوائل بكميات كافية.

- الإقلال من الشاي والقهوة، لتسببهما في إدرار البول، وبالتالي فقد الأملاح اللازمة للجسم التي يؤدي نقصها إلى الدوار والجفاف.

- تجنب التعرض للشمس خاصة الذين تسبب لهم ارتفاع درجات الحرارة أمراضا معينة.

- منع الأطفال من اللعب في فترات تعامد الشمس لأنهم أقل مقاومة من البالغين.

- عند الشعور بالتعب، يمكن الراحة في الظل بمكان جيد التهوية، أو تعريض الجسم للمراوح أو المكيفات.

أعراض الإصابة بضربة الشمس

- ضعف عام في الجسم.

- زيادة معدل ضربات القلب.

- التنفس بصعوبة.

- جفاف في الجلد.

- صداع.

- تقلصات عضلية.

- حدوث إجهاد عام.

- إحمرار الوجه مع جفاف الجلد والتهاب العين.

- دوار مع قيء وهذيان يؤدي إلى فقدان الوعي مع سرعة في النبض، والتنفس بشكل غير طبيعي.

أعراض الإصابة بضربات الشمس تظهر فجأة

وتظهر أعراض ضربات الشمس بصورة فجائية، حيث يفقد الشخص وعيه دون سابق إنذار، كما قد تظهر الأعراض نتيجة البقاء في الشمس لساعات طويلة، لذا نصحت وزارة المواطنين بأنه في حالة حدوث الدوار أو فقدان الوعي، يجب التوجه فوراً إلى أقرب مستشفى حميات، واستشارة الطبيب فورًا أخذ أي دواء.

خطوط ساخنة للتواصل مع الصحة في الموجة الحارة

وبسبب الموجة الحارة، فإن وزراة الصحة رفعت درجة الاستعداد بالمستشفيات، لاستقبال المصابين بضربات الشمس، فضلاً عن إمكانية الكشف بحملة 100 يوم صحة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، والتواصل معها عن طريق الخطوط الساخنة 15335 و1530.