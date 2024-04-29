4 ظواهر مناخية تشهدها مصر بسبب منخفض السودان الموسمي.. «أمطار ورطوبة»

حالة من عدم الاستقرار يشهدها الطقس مع بداية الشهر الثاني من فصل الربيع، بسبب امتداد تأثير منخفض البحر الأحمر أو «منخفض السودان الموسمي» الذي يؤثر على مصر خلال فصلي الربيع والخريف.

منخفض السودان الموسمي

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ منخفض السودان الموسمي يحدث خلال فصلي الربيع والخريف سنويًا نتيجة تعامد الشمس على خط الاستواء مباشرة، وتغير القيم الضغطية في تلك الفترة، ويستمر تأثيره على البلاد حتى نهاية الربيع، ويتكون المنخفض في دولتي السودان وإثيوبيا نظرًا لقربهما من خط الاستواء.

4 ظواهر ترتبط بمنخفض السودان الموسمي

وأشارت «غانم» إلى أن المنخفض يمتد تأثيره إلى مسطح البحر الأحمر ومحافظات شمال وجنوب الصعيد والمناطق الجنوبية عمومًا، كما يصاحبه تكاثر للسحب العالية والمنخفضة والمتوسطة، ويتبعه عددًا من الظواهر الجوية التي تؤثر على عدد من محافظات الجمهورية وتتمل في الآتي:

- تباين درجات الحرارة بين أسبوع وآخر بسبب اختلاف الكتل الهوائية بين الأرض والبحر، ويترب على ذلك حدوث تبريد وتسخين في المنطقة.

- أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة.

- زيادة نسب الرطوبة في الجو.

- تشكل السيول في سيناء سبب الطبيعة الجبالية في سلاسل البحر الأحمر.