مؤلف مسلسل جعفر العمدة يحتفل بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني

احتفل المؤلف مهاب طارق، مؤلف مسلسل جعفر العمدة، بعقد قرانه ليلة أمس، على فتاة من خارج الوسط الفني.

احتفال مهاب طارق بعقد قرانه

وحرص عدد كبير من أقارب وأصدقاء مهاب طارق على حضور عقد القران لمشاركته فرحته.

وكان مهاب طارق احتفل بخطوبته، يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، وذلك في حفل مقتصر على الأقارب فقط.

وكان أبطال مسلسل جعفر العمدة، حرصوا على تهنئة مهاب طارق بحفل خطوبته، إذ كتب عصام السقا: «مبروك يا برو»، بينما كتبت دعاء حكم: «ألف مبروك ربنا يسعدكم».

نجاح مهاب طارق في مسلسل حالة خاصة

وفي سياق آخر، حقق مهاب طارق، نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال مسلسل حالة خاصة، إذ كان من تأليفه، وكانت تدور أحداث العمل حول المحامي نديم أبو سريع الذي يمتلك قدرات خاصة، ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه أماني النجار، وتمتلئ رحلة نديم بالتحديات الصعبة، ورغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائمًا منقذين له.

وشارك في بطولة العمل عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم طه دسوقي، وغادة عادل، وهاجر السراج، وحسن أبو الروس، ونبيل علي ماهر، ووئام مجدي، وأحمد الأزعر، وآدم وهدان، وآدم النحاس، وأحمد طارق.