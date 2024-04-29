هل يحق للزوجة غير المصرية الحصول على معاش زوجها؟

هناك عدد من الشروط يجب توافرها حتى تتمكن الزوجة من الحصول على معاش زوجها المؤمن عليه، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

هل الزوجة غير المصرية تستحق معاش عن زوجها؟

وهناك تساؤلات عديدة، حول ما إذا كانت الزوجة تحمل جنسية غير مصرية تستطيع الحصول على معاش زوجها، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الإجابة عن هذا السؤال وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.

شروط الحصول على معاش

وحسب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإن جنسية الزوجة كونها غير مصرية لا يعيق الحصول على معاش طالما أن الزواج موثقًا ومثبتًا بحكم قضائي، وألا تكون قد تزوجت بعد وفاته.

كما يُشترط أيضًا أن يكون الزواج بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج، وتحصل على 3/4 المعاش بنسبة 75% وذلك إذا لم يكن لها أولاد منه.