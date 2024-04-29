حزب العدل يهنئ بطريرك الأقباط الكاثوليك بأحد الشعانين وعيد القيامة

زار وفد من حزب العدل «أمانة المحلة الكبرى»، بطريرك الأقباط الكاثوليك الأنبا «إبراهيم إسحق» خلال زيارته الرعوية لكنيسة القديسة سانت تريزا بالمحلة، وذلك لتهنئته بأحد الشعانين وعيد القيامة المجيدة.

وكان في استقبال الوفد القس أنجيلوس مسعود، راعي كنيسة القديسة سانت تريزا، والقس برنابا وكيل البطريرك لقطاع وسط الدلتا.

أحد الشعانين

ونقل الوفد تهاني حزب العدل وأعضائه وعلى رأسهم النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، والنائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام للحزب.

أعياد القيامة المجيدة

من جانبه عبر البطريرك الأنبا «إبراهيم» عن سعادته بالزيارة والتي قال عنها إنها توحي بمظاهر الحب والأخوة بين المجتمع المصري، متمنياً لمصر السلام والاطمئنان.

ضم وفد حزب العدل محمد النموري أمين مساعد المواطنة المركزي، وعلي نسيم أمين تنظيم المحلة، ومحمد صلاح أمين أمانة ذوي الهمم، وشيماء أبو سمرة أمينة المرأة بالمحلة، ووائل حجازي عضو الحزب.