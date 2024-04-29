سماء الولايات المتحدة تومض بضوء أخضر.. ما القصة؟ (صور)

وميض أخضر «مريب» ضرب في سماء أمريكا في ولاية أوريجون في وقت غروب الشمس، في ظاهرة وصفها البعض بـ«الخارقة للطبيعة» ووثقه كريج هايسليب، الباحث المساعد في هيئة التدريس في جامعة ولاية أوريجون وفقًا لـ«ديلي ميل».

رواد التواصل الاجتماعي مذهولون من المشهد

نشر الباحث صورة لغروب الشمس ولقطات الضوء الأخضر، والتي وصفها البعض بأنّها «خارقة للطبيعة» عبر إنستجرام مما أثار ذهول المتابعين الذين حاولوا تقديم تفسيرات لما كانوا يرونه.

وعلق الباحث على الصورة قائلا: «غروب الشمس الليلة غرب باندون بولاية أوريغون، ثم وميض أخضر خلف سحابة في النهاية».

وكتب أحد متابعيه قائلاً: «لقد حاولت سنوات عديدة رؤية الوميض الأخضر»، فيما قال آخر: «صورة مذهلة وجميلة، شكرًا لمشاركتها مع الجميع».

ديلي ميل تفسر الظاهرة علميا

وأفادت ديلي ميل في تقريرها، اليوم، بأنّ الوميض الأخضر يظهر عندما تكون الشمس بالكامل تقريبًا تحت الأفق، بينما تظل حافتها العلوية مرئية، في تلك اللحظة، يمكن أن تتحول الحافة العلوية للشمس إلى ظل نابض بالحياة من اللون الأخضر أو ​​حتى الأزرق الكهربائي.

وأفاد موقع أوريجون لايف بأنَّ بعض العاملين في معهد «الثدييات البحرية» هناك شهدوا هذا الضوء بشكل متكرر أثناء وجودهم في البحر.

فيما أفاد موقع «Earth Sky»، بأن أفضل وقت لرؤية هذه الظاهرة الخارقة للطبيعة تكون في يوم صافٍ وغير ضبابي مع عدم وجود غيوم في الأفق.