وقت محدد تفتح فيه السماء لغفران الذنوب.. أدركه بأربع ركعات

على مدار اليوم تتعدد الأوقات التي يستحب فيها للمسلم الدعاء والصلاة، والتقرب من الله سبحانه وتعالى بمختلف العبادات والطاعات، إلاّ أنّ هناك توقيت ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، تفتح فيه أبواب السماء، وتجاب فيه الدعوات، ويغفر الله فيه الذنوب.

الوقت الذي تفتح فيه السماء

حول الوقت الذي تفتح فيه أبواب السماء، فقال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، في فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هناك وقت في النهار تفتح فيه أبواب السماء وتسبح فيه جميع المخلوقات، وتابع: «النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحافظ في الوقت ده على أربع ركعات، وكان يقول إن أبواب السماء تفتح في هذا الوقت، وأحب أن يرفع لي فيه عمل صالح».

ولفت «أبو عمر»، إلى أنّ ذلك الوقت يكون بعد زوال الشمس وقبل صلاة الظهر، مضيفا: «يعني من أول الأذان وقبل الإقامة، هذه الفترة تفتح فيها أبواب السماء، والنبي كان يحافظ فيها على أربع ركعات».

طريقة صلاة الأربع ركعات

حول كيفية الصلاة فقال: «كان النبي الكريم بيصلي الأربع ركعات بتسليمة واحدة، ولما سألوه الصحابة هل يقرأ فيها، قال نعم، وبيّن أن الأربع ركعات متتالية بتسليمة واحدة دون تشهد في الركعة الثانية كما هو معتاد»، ويستحب أن يذكر المسلم فيها الله عز وجل سواء بالتسبيح أو الصلاة أو الذكر أو قراءة القرآن الكريم.

وحول فضل هذه الصلاة، قال: «يعدلن صلاة السحر»، وذلك للحديث النبوي الشريف، عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة» رواه البخاري، عن أبي صالح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أربع ركعات قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر»، أخرجه ابن أبي شيبة.