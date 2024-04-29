«الأرصاد»: سقوط أمطار رعدية على مناطق من سيناء.. وتكاثر السحب الركامية (فيديو)

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل، إن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية المُمطرة على مناطق من جنوب سيناء وبالتحديد منطقة سانت كاترين، يُصاحبها سقوط أمطار مُتفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على تلك المناطق.

تساقط أمطار على سانت كاترين

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، يوضح الغطاء السحابي الذي غطى سماء سانت كاترين، ونتج عنه تساقط أمطار مُتفاوتة الشدة وصلت إلى رعدية، كما تشهد المدن والمحافظات الواقعة على السواحل الشرقية والغربية وشمال الوجه البحري طقسا دافئا خلال النهار، مائلًا للبرودة خلال الليل.

منخفض جوي

وكانت «الأرصاد» أوضحت في بيان سابق لها أن تلك الأجواء الغائمة ناتجة عن انتشار غطاء سحابي سببه امتداد منخفض جوي قادم على سطح البحر المتوسط، يعمل على حجب أشعة الشمس معظم ساعات النهار، ومن المتوقع أن تتجه السحب المُمطرة شرقا إلى صحراء الجزيرة العربية، وتقل قوتها وتأثيرها على البلاد تدريجيا، ليشهد طقس غدا حالة من الاستقرار على معظم أنحاء الجمهورية كافة، وتتراجع فرص تكون السحب الممطرة حتى منتصف الأسبوع المقبل.