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«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء.. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد

كتب:

عبدالعزيز سلامة
04:42 م | الإثنين 29 أبريل 2024
حالة الطقس - أرشيفية

حالة الطقس - أرشيفية

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن البلاد تشهد غدا استقرارا في درجات الحرارة على غالبية الأنحاء، ليسود طقس مائلا للحرارة خلال النهار، مائل للبرودة خلال الليل، مع توقعات بوقوع عدة ظواهر جوية على بعض الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وتسود غدا وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتوقعت «الأرصاد»، حدوث نشاطًا للرياح على غالبية الأنحاء خلال فترات متقطعة، وقد تتساقط أمطار على مناطق من جنوب سيناء خلال بعض الأوقات، وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء فتكون كالتالي:

درجات الحرارة غدا

تأتي درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء على مدن ومحافظات الجمهورية كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.

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