بعد أسبوعين على الفيضانات.. تحذيرات لدول الخليج من أمطار غزيرة الأيام المقبلة

تشهد دول الخليج العربي منخفضًا جويًا جديدًا هذا الأسبوع، ومن المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، بعد مرور أسبوعين على الفيضانات التي شهدتها الإمارات نتيجة لتساقط كميات كبيرة من الأمطار.

أمطار في الإمارات

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بتسجيل هطول أمطار غزيرة وعواصف في بعض مناطق الإمارات يوم الأحد، مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في بعض المناطق.

ونصحت إدارة الأرصاد الجوية في الإمارات باتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء نشاط السحب المرتبطة بهطول الأمطار على المناطق الشرقية والشمالية، فيما تشهد رياحًا قوية يمكن أن تؤدي إلى تقليل الرؤية الأفقية بشكل أكبر.

وأكدت الهيئة أهمية تجنب المناطق المعرضة للفيضانات والمياه المتراكمة نتيجة هطول الأمطار، من أجل ضمان السلامة العامة.

وتأثرت دبي والشارقة بأمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الاثنين، بينما شهدت رأس الخيمة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة في وقت سابق من اليوم.

نشاط رعدي وهطول أمطار متفاوته

أما سلطنة عمان، فتشهد اليوم نشاط خلايا رعدية وهطول أمطار متفاوتة الشدة، مصحوبة برياح هابطة نشطة في بعض المناطق الجبلية من محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة وجنوب مسقط والداخلية وشمال الشرقية، وفقًا لتقارير الأرصاد الجوية هناك.

وأفادت الأرصاد الجوية في الكويت بتوقع طقس غير مستقر يوم الثلاثاء مع هطول أمطار متوسطة قد تصبح غزيرة، ويحتمل تساقط حبات البرد يوم الأربعاء، مع نشاط للرياح وتصاعد للغبار.

ومن المتوقع تحسن الأحوال الجوية في البلاد يوم الخميس، مع تشكل الضباب في مناطق مختلفة، ومن المتوقع عودة هطول الأمطار يوم الجمعة.

تقرير بحالة الطقس (2) pic.twitter.com/SvhVXGSmja — الأرصاد الجوية (@KuwaitMet) April 29, 2024

وحسب تقارير الأرصاد الجوية في البحرين، من المتوقع فرصة لهطول الأمطار من الثلاثاء حتى الخميس، مع هبوب هبات رياح شديدة السرعة.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

وأفادت الأرصاد الجوية في قطر بوجود فرصة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تتوقع ذروتها مساء الأربعاء وتستمر حتى نهار الخميس.

وطالبت الأرصاد القطرية بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة خلال فترة سقوط الأمطار الرعدية.

تقرير رقم ٢

فرص أمطار تبلغ ذروتها مساء الأربعاء وحتى نهار الخميس

#قطر

Report 2

Chance of rain peaking wednesday evening until Thursday afternoon

#qatar pic.twitter.com/wbiuKgQfO0 — أرصاد قطر (@qatarweather) April 29, 2024

وفي بداية الشهر الحالي، تعرضت سلطنة عمان لعاصفة قوية في 14 أبريل، أسفرت عن وفاة 21 شخصًا على الأقل نتيجة للفيضانات المفاجئة والحوادث الأخرى، وفقًا لوكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

وبعد يومين، شهدت الإمارات هطول أمطار غزيرة بكميات لم تشهدها الدولة منذ 75 عامًا، مما تسبب في فيضانات عارمة في الطرق والمنازل في مختلف أنحاء البلاد، ما أدى إلى تعطيل الحركة وانقطاع العديد من الطرق بسبب تجمعات المياه، وتأثر العديد من الموظفين بعدم قدرتهم على الوصول إلى أماكن عملهم.

وتوقفت خدمات التوصيل المنزلي والمترو وسيارات الأجرة، وخلت رفوف المتاجر من الخضار والفواكه بسبب صعوبة عمليات التوصيل. وفي هذا السياق، توفي 4 أشخاص جراء الحوادث المرتبطة بالأمطار الغزيرة.