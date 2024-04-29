كواليس واقعة «الطرد» بمباراة الجونة والاتحاد.. شاهد عيان يكشف التفاصيل

واقعة غريبة في إحدى مباريات الدوري المصري، أثارت جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء محاولة الفريق الإداري لنادي الجونة حماية لاعبهم من الطرد بطريقة مثيرة، فماذا فعل اللاعب بعد إحراز الهدف جعله معرضًا للطرد؟

خلال مباراة الجونة والاتحاد التي أقيمت على ملعب الأول بالغردقة، وتحديدًا في الوقت بدل الضائع حصل اللاعب أحمد حسام مدافع الجونة على البطاقة الصفراء، وبعدها بدقيقتين أحرز هدف الفور لفريقه واحتفل بخلع قميصه، مما جعله معرضًا للطرد والحصول على البطاقة الصفراء الثانية.

أثناء الاحتفال بالهدف حاول الفريق الإداري للجونة الالتفاف حول أحمد حسام، ليرتدي قميصه مرة أخرى، محاولين مخادعة حكم المباراة، لكن الأخير انتبه لكل ما حدث، وانتظر حتى انتهى اللاعب من الاحتفال، ثم منحه البطاقة الصفراء الثانية والطرد.

شاهد عيان لـ«الوطن»: الإداري اعترض على الحكم واتطرد

شاهد عيان من داخل ملعب المباراة، أكد خلال حديثه مع «الوطن»، أن إداري الجونة توجه ناحية الحكم قائلاً: «مش هو.. مش هو»، معترضًا على طرد المدافع أحمد حسام، فقرر حكم المباراة طرد الإداري بعد الاعتراض، وأضاف الشاهد: «الإداري كان بيحاول يخدع الحكم وجمع اللاعيبة حواليه علشان ميطردش، لكن الحكم كان واخد باله كويس من اللي بيحصل».

الجونة يفوز على الاتحاد

وانتهت مباراة الاتحاد والجونة بنتيجة 2-1 لصالح أصحاب الأرض، سجل الهدف الأول للاتحاد أحمد عادل ميسي في الدقيقة 61، بعد تنفيذ عرضية داخل منطقة الجزاء سددها على الطاير في المرمى، وتعادل أيمن موكا لفريق الجونة في الدقيقة 74 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، وقبل نهاية المباراة بثوان قليلة سجل أحمد حسام الهدف الثاني، بعد تنفيذ ركنية نجح حسام في توجيهها برأسية قاتلة، قبل أن يتعرض للطرد بعدما خلع القميص.