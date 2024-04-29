هل ستتأثر القاهرة بمنخفض السودان الموسمي؟.. يسبب أمطارا وعواصف ترابية

تغيرات جوية وحالة من عدم الاستقرار تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، تراوحت بين ارتفاع درجات الحرارة وحدوث عواصف ترابية وتساقط أمطار، ويرجع سبب ذلك إلى امتداد منخفض البحر الأحمر أو «منخفض السودان الموسمي»، الذي يؤثر على مصر خلال فصلي الربيع والخريف، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد جوية، ما أثار تساؤلًا وهو هل تتأثر البلاد بعواصف أخرى في الأيام المقبلة؟

عاصفة ترابية وأمطار

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ منخفض السودان الموسمي تتأثر به البلاد خلال فصلي الربيع والخريف، وأدى إلى حدوث عاصفة ترابية وأمطار تعرضت لهما محافظات جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال الأيام الماضية.

وتابع «القياتي» أنّ منخفض السودان الموسمي يؤثر بشكل كبير على محافظات جنوب الصعيد، إذ تصل درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية، وساعد في تكون السحب الرعدية على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال الأحمر، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة ورعدية في بعض الأحيان، مشيرا إلى أنّ أنحاء البلاد كافة تتأثر بكتل هوائية شمالية آتية من البحر المتوسط، وبالتالي تكون الأجواء ربيعية ومستقرة في ساعات النهار ومائلة للبرودة خلال ساعات الليل.

القاهرة تتأثر بخليط من الكتل الهوائية

وحول وصول منخفض السودان الموسمي إلى القاهرة، أوضح أنّ محافظة القاهرة ستتأثر بخليط من الكتل الهوائية المُشكّلة نتيجة منخفض السودان الموسمي وكتل هوائية شمالية آتية من البحر المتوسط، مشيرًا إلى استقرار حالة الطقس حتى الخميس المقبل، إذ تسجل درجة الحرارة 33 درجة مئوية، وتبدأ في الارتفاع بداية من يوم الجمعة لتصل إلى 38 درجة مئوية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد كشفت حالة طقس الغد، ومن المقرر أنّ تسود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.