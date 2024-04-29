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وزير الخارجية يؤكد التزام القاهرة الراسخ لدعم حقوق الشعب الفلسطيني

كتب:

محمد عزالدين
09:05 م | الإثنين 29 أبريل 2024
وزير الخارجية

وزير الخارجية

شارك سامح شكري وزير الخارجية، في الاجتماع التنسيقي لعدد من الدول العربية والأوروبية وجامعة الدول العربية، لبحث جهود تنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأكد وزير الخارجية، التزام القاهرة الراسخ إزاء دعم حقوق الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967.

وأشار إلى أن حل الدولتين هو السبيل الأوحد لضمان تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والحيلولة دون تفاقم الصراع وإرساء الاستقرار.

وأوضح وزير الخارجية، أن الظرف الدقيق الراهن الذي تمر به القضية الفلسطينية، يحتم ضرورة إيجاد الأفق السياسي الجاد لإرساء حل الدولتين والسلام العادل.

وأكد شكري، ضرورة دعم أبناء الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف، وضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل جاد، للعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي الفلسطينية.

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