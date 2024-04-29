«التعليم» تلغي تكليف مدير إدارة حدائق أكتوبر لعدم تنفيذ قرار تحويل طالبين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا إلى مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بإلغاء تكليف أسامة نوح رياض المكلف بأعمال إدارة حدائق أكتوبر التعليمية وعودته إلى عمله الأصلي، حرصا على الصالح العام، واتخاذ اللازم حيال تمكين الطالب معاذ وحيد محمد مقيد بالصف الثاني الثانوي العام بمدرسة براعم مصر الرسمية لغات، من أداء امتحانات الترم الأول، حرصا على عدم ضياع سنة دراسية، واتخاذ اللازم حيال استثناء مدرسة براعم مصر الرسمية لغات من مواعيد تقديم الاستمارات الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، لتتمكن من تسليم لجنة النظام ومراقبة الامتحانات الثانوية العامة قطاع القاهرة، تلك الاستمارات حرصا على مصلحة الطلاب.

رفض تنفيذ قرار تحويل الطالبين من إحدى المدارس

وشددت الوزارة في خطابها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار قيد الطالبين صوفيا رؤوف سمعان بالصف الثالث الثانوي العام، والطالب معاذ وحيد محمد بالصف الثاني الثانوي العام، بمدرسة براعم مصر الرسمية المتميزة لغات للعام

الجدير بالذكر أن المكلف بأعمال إدارة حدائق أكتوبر التعليمية رفض تنفيذ قرار تحويل الطلاب المذكورين من إحدى المدارس الخاصة لمدرسة براعم الرسمية لغات، الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2023، بمعرفة مدير عام إدارة حدائق أكتوبر التعليمية السابق.