أحداث يوم الثلاثاء من أسبوع الآلام.. تعاليم المسيح الأخيرة لتلاميذه

تحيي الكنيسة، أحداث يوم الثلاثاء من أسبوع الآلام المعروف باسم «ثلاثاء البصخة»، فتقرأ في صلوات هذا اليوم الأحداث التي قام بها السيد المسيح، والتي منها تعليم التلاميذ وجفاف شجرة التين التي لعنها المسيح.

أحداث يوم الثلاثاء من أسبوع الآلام

وبحسب قراءات الكنيسة فتضم أحداث يوم الثلاثاء من أسبوع الآلام مرور التلاميذ والمسيح وهم طريقهم إلى الهيكل على شجرة التين، التي يبست من الأصل، فتعجبوا من أن شجرة التين الملعونة يبست في الحال، وظل بقية النهار في الهيكل مع تلاميذه يجاوبهم ويكلمهم عن المجيء الثاني ويوم الدينونة العظيم، والاستعداد له (مثل الكرامين الأشرار، وعرس ابن الملك).

وخلال أحداث يوم الثلاثاء من أسبوع الآلام أخذ السيد المسيح يرد على أسئلة الفريسين والصدوقين الذين أتوا ليصطادوه بكلمة، ثم حذر الجميع من خبثهم، كما حدثهم عن وجوب إعطاء الجزية لقيصر، كذلك تحدث عن خراب الهيكل ومثل العشر عذارى الذي يحثهم فيه على الاستعداد الدائم للقاء الله.

وفي المساء ترك الهيكل ومضى وفي نيته إلى عدم العودة إليه البتة، وذهب إلى بيت عنيا ليستريح بعد أن قال لليهود «هودا بيتكم يترك لكم خرابًا لأني أقول لكم لا ترونني من الآن، حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب»، كما ورد في إنجيل متى.