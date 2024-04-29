تفاصيل بناء أمريكا رصيف مساعدات في غزة.. تكلفته تتخطى 300 مليون دولار

بدأت الولايات المتحدة، في بناء رصيف توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية في حديثه إلى وكالة «رويترز»، إن تقديرات الجيش الأمريكي لبناء رصيف بحري في اتجاه غزة، ارتفعت إلى نحو 320 مليون دولار.

وأضاف المسؤول، أن هذا الرقم الذي جرى إعلانه لأول مرة، يوضح الحجم الهائل لجهود البناء الذي قال عنه البنتاجون، بوجود نحو 1000 فرد من الخدمة الأمريكية، معظمهم من الجيش والبحرية، نقلا عن موقع «us news».

تكلفة بناء جسر مساعدات إلى غزة تتخطى 300 مليون دولار

قال السيناتور روجر ويكر، أكبر عضو جمهوري في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ التي يقودها الديمقراطيون، خلال حديثه إلى وكالة «رويترز»، إن التكلفة الخاصة ببناء الرصيف البحري، ارتفعت بشكل غير متوقع، ما يعني أن دافعي الضرائب الأمريكيين، سيدفعوا الثمن في المقابل.

هل بناء الرصيف لتوصل المساعدات أم لدخول الجنود الأمريكان إلى غزة؟

كما عبر «ويكر»، عن قلقه فيما إذا كان الرصيف هو طريقة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أم يسهل على أفراد الجيش الأمريكي مواجهة مسلحي حماس.

وبحسب ما ذكرته «رويترز»، فإن الرصيف في البداية سيستقبل 90 شاحنة يوميًا، لكن هذا العدد قد يصل إلى 150 شاحنة يوميًا، عندما يعمل بكامل طاقته.

قالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إن المتوسط اليومي لعدد الشاحنات التي تدخل غزة خلال شهر أبريل، بلغ نحو 200 شاحنة، بالإضافة إلى أنه بلغ ذروته يوم الاثنين، إذ وصل العدد إلى 316 شاحنة.