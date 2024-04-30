«أطاطا» نجمة حفل زفاف.. العريس يغدر بها فتثير الجدل والضحك على مواقع التواصل

بشكل ظريف وكوميدي، استعان عروسين في حفل زفافهما بشخصية «أطاطا» التي جسدها الفنان محمد سعد في أحد أفلامه، ونالت قبولًا جماهيريًا واسعًا في السينما والدراما.

ظهر في حفل الزفاف ممثل يجسد الحاجة «أطاطا»، التي قالت للعريس أنها غاضبة منه لأنه تركها، وسط تفاعل الحضور الذين أعجبوا بالمشهد.

استدعاء شخصية «أطاطا» في حفل زفاف

في فيديو قصير، استدعى العروسان مصطفى ومروى شخصية «أطاطا» للفنان محمد سعد في حفل زفافهما، لتقول إنّ العريس غدر بها، الأمر الذي أثار دهشة الحاضرين وتفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديوهات الفرح.

معلومات عن شخصة «أطاطا»: