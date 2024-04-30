صحيفة بريطانية: عودة هاري لبلاده تحرج ويليام.. والثقة مفتاح حل مشاكل الشقيقين

قال خبير في الشئون الملكية ريتشارد فيتزويليامز إنَّ زيارة الأمير هاري إلى المملكة المتحدة المرتقبة خلال الشهر المقبل، ستسبب المزيد من المشاكل لشقيقه وليام والأميرة كيت ميدلتون.

ويعود هاري إلى وطنه في 8 مايو، في زيارة هي الأولى لبريطانيا منذ أن أعلنت الأميرة كيت أنّها تتلقى علاج السرطان في 22 مارس الماضي.

رحلة هاري إلى الوطن محرجة لويليام وكاترين

وكشف خبير الشؤون الملكية لصحفية «ذا صن» البريطانية، أنَّه يعتقد أن رحلة هاري إلى الوطن ستكون محرجة، بل وقد تمثل مشاكل لويليام وكاترين، وذلك نظرا لخضوع الأميرة كيت للعلاج الكيميائي الوقائي، وهو وقت صعب ومرهق للغاية، وكذلك مع وجود الكثير من المسؤوليات على عاتق الأسرة، فمن غير المحتمل جدًا أن يروا هاري عندما ينتهي من زيارته، ومن الواضح أنَّ هذا ليس الوقت المناسب لذلك.

مشكلات الأميرين

وأشار الخبير إلى الصدع بين الشقيقين في ظل مشكلات تمر بكلاهما سواء مرض كيت أو إقامة هاري بالولايات المتحدة، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك جسر تواصل بينهما من الثقة المتبادلة، قائلا: «نحن نعلم أنهما كانا على اتصال خاص بعد رسالة الفيديو التي أرسلتها كاثرين، ولكن أعتقد أن أمامنا طريق طويل جدًا قبل أن يتمكن ويلز من الثقة في ساسكس لأسباب واضحة.. لذلك أعتقد أن الأمر صعب للغاية».

ومن غير المعروف أين سيقيم دوق ساسكس أثناء زيارته، لكنه أصبح بلا مأوى في المملكة المتحدة بعد طرده الصيف الماضي من مقر إقامته في المملكة.